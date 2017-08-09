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Хет-трик Кузьменко помог ЦСКА разгромить «Лозанну» в товарищеском матче

9 августа 2017, среда. 00:05 Хоккей

ЦСКА одержал победу над «Лозанной» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в спортивном центре «Валле де Жу» в швейцарском Ле Сентье, завершилась со счётом 8:1.

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В составе «армейской» команды дублем отметился Иван Телегин, Андрей Кузьменко оформил хет-трик, ещё по шайбе забросили Максим Шалунов, Константин Окулов и Павел Карнаухов. Единственный гол «Лозанны» на счету Сандро Цанггера.

ЦСКА провёл четвёртый матч в этом межсезонье и ни разу не потерпел поражения. Ранее дважды была обыграна «Сибирь» (4:0 и 5:2), а накануне «армейцы» взяли верх над «Женевой-Серветт» (3:0).

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Товарищеские матчи (клубы)
08 августа 2017, вторник. 21:45 МСК
ЦСКА
Москва
8 : 1 2:0, 5:0, 1:1
Лозанна
Лозанна
1:0 – Телегин – 03:09 (5x5), 2:0 – Телегин – 15:43 (5x5), 3:0 – Кузьменко (Окулов, Ожиганов) – 26:09 (4x3), 4:0 – Кузьменко (Окулов) – 31:37 (5x4), 5:0 – Шалунов – 32:08 (5x5), 6:0 – Окулов (Плэтт) – 34:38 (5x4), 7:0 – Карнаухов (Жарков) – 39:01 (5x5), 7:1 – Цанггер (Херрен, Джеффри) – 44:14 (5x4), 8:1 – Кузьменко – 47:07 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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