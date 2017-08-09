Яворчик: словаки могут доставить проблемы сборной Канады на мемориале Глинки

Главный тренер сборной Словакии U18 Норберт Яворчик прокомментировал поражение от россиян на мемориале Ивана Глинки и поделился ожиданиями от встречи с Канадой.



«Нам удалось начало матча, мы забили гол и контролировали игру. В первом периоде мы хорошо катались, создавали моменты, всё шло отлично. К сожалению, мы пропустили прямо в концовке периода, если бы мы вышли на вторую двадцатиминутку при счёте 1:1, игра сложилась бы по-другому. Мы стараемся сохранять в команде позитивный настрой, но нам надо найти силы и в следующих матчах лучше противодействовать сопернику. Мы над этим работаем. Сейчас нас ждёт Канада, я верю, что мы можем доставить ей проблемы», — приводятся слова Яворчика на официальном сайте турнира.

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