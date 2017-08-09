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Порядин: теперь конкурирую в «Нефтехимике» наравне со взрослыми ребятами

9 августа 2017, среда. 09:00 Хоккей

Форвард «Нефтехимика» Павел Порядин поделился впечатлениями от работы в команде. Участвуя в Кубке президента Казахстана, «Нефтехимик» одержал три победы в трёх матчах.

«Во-первых, очень благодарен тренерам, а также партнёрам за поддержку. Во-вторых, этот сезон крайне важен для меня. Я уже не лимитчик, поэтому теперь конкурирую наравне со взрослыми ребятами. Подготовку начал уже с середины мая — с пробежек и зала. Прошлый сезон полностью провёл в «Нефтехимике», а в апреле играл в плей-офф МХЛ за «Реактор» — и агент сказал, что в «Рейнджерс» выразили интерес пригласить меня в лагерь. Так первый раз побывал в США. Это очень хороший опыт для меня.

У нас была очень тяжёлая предсезонка в «Нефтехимике», причём всё началось ещё с молодёжного лагеря. Готовились к сезону, как в НХЛ, — было очень много прыжков и велосипеда, а у меня появились два новых друга — ступеньки лестницы и сидение велосипеда. С июня начал самостоятельную работу на льду, был на традиционном сборе по силовому катанию в Белоруссии. Работал там вместе с Альбертом Яруллиным и Дамиром Мусиным из «Ак Барса», Ярославом Дыбленко из «Спартака».

Впечатления от новичков-легионеров из первого звена — Чеде Ро и Робине Ганзле? Наилучшие. Они — форварды с большим опытом, на тренировках много слежу за ними, подсматриваю что-то новое. Торяник? Саша — хороший, добрый парень с точным броском и большими габаритами, постоять за своих одноклубников он однозначно сможет.

Назаров всегда говорит, что я небольшой по габаритам, поэтому должен брать своё юркостью, скоростью и реализаций моментов. Кредит доверия у меня вроде бы есть, поэтому задача — отработать авансы, доказать, что я достоин места в составе. У нас очень молодая и обновлённая команда, но мы должны цепляться за плей-офф и идти ещё дальше. Есть такая мечта — надеть майку национальной команды», — цитирует Порядина Russia-Hockey.

Назаров: ребята бегут, сработали все молодёжные кемпы «Нефтехимика»
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Нефтехимик Андрей Назаров
Новости. Хоккей
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