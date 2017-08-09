Экс-вратарь Вестлунд, выступавший в российской Суперлиге, стал тренером «Херши»

Бывший вратарь «Амура» и «Локомотива» Алекс Вестлунд вошёл в тренерский штаб «Херши», фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» в Американской хоккейной лиге. Вестлунд выступал за хабаровскую и ярославскую команды в российской Суперлиге, ещё до появления Континентальной хоккейной лиги. В фарм-клубе столичной команды Национальной хоккейной лиги 41-летний специалист назначен тренером вратарей.



Вестлунд будет работать с проспектами «Херши», а также с командой ECHL «Саус Кэролайна Стингрэйс», сотрудничающей с «Кэпиталз».

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