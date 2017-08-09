Кросби: 30 лет — это только цифры. Время ещё есть

Капитан действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал тот факт, что ему исполнилось 30 лет.

Великий, но не страшный. Сидни Кросби – 30 лет Малыш Сид празднует 30-летие – серьёзный рубеж для любого человека, а уж для хоккеиста – тем более. Чего добился Кросби к этой дате?

«Для меня это только цифры. Время ещё есть. Но так просто ничего не даётся. Я приложу максимум усилий, чтобы воспользоваться этим временем.

Мои нынешние партнёры – молодые ребята, которые всегда были уверены в себе, с самого начала считали, что могут играть в НХЛ. И правильно делали. Они доказали это. Это подстёгивает меня, я вижу, что приходит молодёжь, что игра становится быстрее. Мне это нравится», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.