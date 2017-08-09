Крикунов: «Автомобилисту» надо попасть в плей-офф, а дальше будем смотреть

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги предсезонного турнира в Нижнем Новгороде, на котором команда заняла пятое место, и рассказал о задачах команды.

«Наши ребята проводят все игры на пределе возможностей, что и даёт результаты для нынешней стадии подготовки к сезону. С учетом того что мы играли четыре матча подряд и почти всегда ротировали звенья, итоги этих встреч можно назвать приемлемыми. Лишь в овертайме проиграли «Ак Барсу» и «Салавату Юлаеву», очень сильным соперникам. Причём в матче с казанцами мы отыгрались в основное время со счетом 1:3, несмотря на возникший форс-мажор после истории с кражей формы, после которого не смогли выйти на поле Алексей Михнов, Рок Тичар и Михал Чайковски. Так что всё на хорошем уровне, если не считать определённых ошибок, над устранением которых мы работаем. Тем более первые три матча играли три дня подряд, а после тяжёлого матча против «Салавата» уже через сутки вышли на лёд против хозяев турнира «Торпедо» и достойно выступили, проиграв с минимальным счётом (3:4).

Сезон-2017/18? Нормальный календарь. В принципе, сейчас он для всех одинаковый. Куда деваться-то? Сделали и сделали… Всё под сборную. Осталось только сыграть в Корее. Какие сейчас могут быть задачи? Понятное дело, в первую очередь надо попасть в плей-офф. А дальше будем смотреть», — цитирует тренера газета «Известия».