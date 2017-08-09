Жабреев: перед матчем с финнами сборной России нужно проанализировать ошибки

Нападающий юниорской сборной России U18 Александр Жабреев прокомментировал победу над командой Словакии (9:3) на мемориале Глинки.



«Провели матч против хорошего соперника, слабых команд на таких турнирах нет. Плоховато начали, может, чуть недооценили словаков и из-за этого пропустили. Но тренеры быстро подсказали, что нужно делать, плюс командный дух нам помог.



У меня две шайбы и передача. Доволен и собственной игрой, и всей пятёркой, и командой, партнёры мне помогали, все были единым целым. В первом голе Егор Соколов с Дамиром Биляловым вывели на бросок, оставалось только забить. Во втором – вылез в большинстве на ближнюю штангу и затолкал шайбу в ворота. Перед матчем против финнов нужно проанализировать ошибки, сделать выводы, хорошо выспаться и настраиваться. Тогда всё получится», – цитирует игрока официальный сайт ФХР.

Зыбин: доволен результатом матча со Словакией U18, но игрой — не совсем