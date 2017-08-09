Гончар: если будет возможность и предложат поработать на ЧМ, то почему нет

Тренер действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал о своей работе и возможности сотрудничества со сборной России.



«Должность у меня в принципе и не поменялась. Просто теперь объём работы будет ещё больше, чем раньше. Сначала пройдёт тренерский сбор, на котором мы обсудим наступающий сезон. Он запланирован на конец августа. А уже на 15 сентября запланирована первая тренировка. Решение, буду ли я на скамейке команды, как раз и будет принято на тренерском сборе в августе. Семья останется в Далласе, а я буду в Питтсбурге. В этом году попробуем пожить таким образом.



Прибавлять можно всегда. Команда у нас отличная и играет очень хорошо. Но идеальных просто не существует. Всегда можно в чём-то совершенствоваться. Будем работать и прибавлять. В плане взаимопонимания нет вообще никаких сложностей. Стоит отдать ребятам должное — они упростили процесс моей адаптации и перехода на новую должность. Если я вижу, что Сидни Кросби нужно в чём-то прибавить, то я говорю ему об этом. Мы играли вместе пять лет и ещё с тех пор хорошо общаемся. Я же постарше и даже в игровые годы что-то подсказывал Сиду. Наверное, Малкин прибавил в игре в обороне. С возрастом к нему пришёл опыт, и он стал лучше действовать в защите.



Чему научился у главного тренера Салливана? Наверное, внимательности к деталям и тому, как он готовится к каждому матчу. Это меня больше всего поражает в нём. Возглавить сборную? Если появится такая возможность, я её обязательно рассмотрю. Надо прогрессировать, становиться более квалифицированным специалистом, а потом уже будем исходить из того, что есть. Если будет возможность и поступит соответствующее предложение поработать в сборной на ЧМ-2018, то почему бы нет», — цитирует Гончара газета «Известия».

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