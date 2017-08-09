Е. Григоренко: думал, может, домой? Но в «Магнитке» есть кому играть

НападающийЕвгений Григоренко, заключивший просмотровый контракт с «Адмиралом», рассказал о расставании с «Ак Барсом».



«Предложили подписать просмотровый контракт, приехать поиграть. Сколько можно сидеть без команды? Так сложились обстоятельства, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по обоюдному согласию. Не хочу вдаваться в подробности. Это уже позади. Я поддерживал форму, но лучше игровой практики ничего нет. Ты можешь ходить в зал, быть сильным, накаченным, но на льду ничего при этом не показывать.



О том, что я не лечу с «Ак Барсом», мне сказали всего за два дня до сборов. Нужно было искать команду, но в разгар межсезонья сделать это было сложно: другие клубы тоже улетели на сборы, везде по 40 человек. Нужно было одновременно и тренироваться, и ждать, когда появится какой-то вариант. Морально это было тяжеловато. Спасибо тренерам «Ак Барса», которые оставили мне программу тренировок. По сути, что ребята в Финляндии делали, то и я делал. Сложнее было на льду, так как один многие упражнения, которые приняты в команде, не сделаешь. Потом Данис Зарипов присоединился, с ним вместе катались. А когда уже расторгли контракт, я поехал домой в Магнитогорск, где тоже продолжал кататься.



Я ждал в принципе предложений, не обязательно из «Магнитки». Были, конечно, мысли: «Может, домой?» Но команда была уже укомплектована. В Магнитогорске очень хорошо селекция работает, клуб усиливается чётко по позициям. Там есть кому играть: легионеры, молодые ребята», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



Полностью интервью с Григоренко читайте сегодня на «Чемпионате».

«Адмирал» подтвердил переход Евгения Григоренко, игрок на просмотровом контракте