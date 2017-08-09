Шарангович: мне нужен хороший сезон в «Динамо» Мн, чтобы потом попасть в НХЛ

Форвард минского «Динамо» Егор Шарангович поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Ожидания самые большие, потому что это будет мой первый сезон в КХЛ. Хочется порадовать болельщиков и чтобы команда выступила хорошо. Надо попадать в плей-офф – думаю, это большая задача. Я всегда стараюсь играть хорошо, чтобы не только у болельщиков было хорошее впечатление, но и сам я оставался собой доволен. Когда делаю то, что говорит тренер, всё получается.

Ожидал ли, что на Кубке Минска выступлю так хорошо? Даже не знаю. Просто играл в свой хоккей. Так сложилось, что забросил хорошие шайбы. Конечно, ещё хотелось бы выиграть трофей, но не удалось.

Игра в большинстве? Мне нужно было не только вратаря закрывать, но и под партнёров открываться на «усах». Нужно помогать разыгрывать шайбу, на подставлении играть. В хоккее такой игрок «бампер» называется. Хорошая позиция – мне нравится. Дуайер сказал после турнира, что я провёл хорошие матчи. Больше ничего особенного.

Цель на сезон? Просто хорошо сыграть и показать себя с наилучшей стороны. Мне нужен хороший сезон, чтобы была возможность попасть в будущем в НХЛ», — рассказал игрок.