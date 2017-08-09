Барабанов или Галиев? Выбери лучшего игрока Sochi Hockey Open – 2017

«Чемпионат» совместно с ХК «Сочи» определил лучших игроков из команд — участниц финала турнира, в котором встретятся СКА и олимпийская сборная России. В составе питерского клуба ярко проявил себя Александр Барабанов, забросивший четыре шайбы в ворота «Куньлуня» и забивший ещё один гол в матче с магнитогорским «Металлургом». В олимпийской сборной России по голу в играх с ХК «Сочи» и сборной Канады забил Станислав Галиев.

В рамках голосования болельщики определят лучшего игрока Sochi Hockey Open – 2017. Голосование завершится с окончанием финального матча турнира, который начнётся 9 августа в 15:00 мск.

Выбери лучшего игрока Sochi Hockey Open – 2017 Фото: «Чемпионат»





Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»