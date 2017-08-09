«Торпедо» представило новую форму

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» продемонстрировал новую форму. Об этом информирует официальный сайт нижегородской команды. Клуб представил видеоролик.

Один из ведущих специалистов в сфере спортивного дизайна Михаил Антипин совместно с хоккейным клубом «Торпедо» разработал новые элементы фирменного стиля, а также дизайн новой игровой формы для нижегородской команды. В основу изменений вошло использование образа оленя.

«Это животное ассоциируются с красотой, скоростью, свободой, величием. От меня требовалось раскрыть все эти черты в новой айдентике. Также в образе оленя я постарался показать благородство, брутальность и грациозность, которой обладают эти животные. На протяжении большого периода своей истории клуб использовал эмблему ГАЗа в качестве основного логотипа. Что-то видоизменялось, корректировалось, но главной деталью оставался шильд завода с бегущим оленем. Он существует и на действующем официальном логотипе клуба, но следуя в ногу со временем, пришел момент для модернизации визуальных элементов, ассоциирующихся с клубом. К слову, Группа ГАЗ несколько лет назад уже сделала редизайн своего знака. «Торпедо» также нуждалось в переменах… В пакет новой айдентики помимо фирменного стиля входит леттеринг. Первая буква в нем стилизована под пиктограмму оленя. Литера «Т» может использоваться клубом как самостоятельный знак, в качестве дополнительного элемента. Уверен, что все новые детали привнесут образу «Торпедо» на внешней и внутренней арене новые маркетинговые и спортивные успехи», — отметил Антипин.

Также видео доступно на официальном канале нижегородской команды в YouTube.