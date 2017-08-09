Нападающий Глазачев покинул «Спартак»

Нападающий Константин Глазачев покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак».

«Контракт с нападающим Константином Глазачевым расторгнут по обоюдному согласию сторон», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне-2016/17 Глазачев провёл за московскую команду 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 7 шайб и отдал 11 голевых передач. Всего на уровне КХЛ на счету игрока 415 матчей и 256 очков. Глазачев является чемпионом России в составе ярославского «Локомотива» в сезоне-2002/03.

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