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Нападающий Глазачев покинул «Спартак»

9 августа 2017, среда. 12:57 Хоккей

Нападающий Константин Глазачев покинул московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак».

«Контракт с нападающим Константином Глазачевым расторгнут по обоюдному согласию сторон», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне-2016/17 Глазачев провёл за московскую команду 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 7 шайб и отдал 11 голевых передач. Всего на уровне КХЛ на счету игрока 415 матчей и 256 очков. Глазачев является чемпионом России в составе ярославского «Локомотива» в сезоне-2002/03.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Спартак Константин Глазачев
Новости. Хоккей
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