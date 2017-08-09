КХЛ перенесла даты двух матчей между «Амуром» и «Куньлунем»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между хабаровским «Амуром» и китайским «Куньлунем» перенесён с 25 октября на 3 декабря 2017 года, матч команд в Пекине пройдёт не 11 декабря, а 27 января 2018 года. Об этом информирует официальный сайт лиги.



Сообщается также, что данное решение о переносе матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было принято «в связи с обращением команд с целью сокращения расходов клубов на перелёты и проживание на выездных сериях КХЛ».