Р. Педан: игроки ХК «Сочи» сами создавали моменты для «Куньлуня»

Защитник ХК «Сочи» Руслан Педан прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:3) в матче за пятое место на домашнем предсезонном турнире.



«Были моменты, когда не выполняли установку тренера, не выводили шайбу из зоны, сами создавали моменты для соперника. В третьем периоде показали неплохой хоккей, но, к сожалению, не получилось выиграть. Никто не любит проигрывать, есть над чем работать. К сожалению, не смогли порадовать болельщиков. У нас впереди серьёзный турнир, будем готовиться к сезону», — цитирует Педана клубное телевидение.

«Куньлунь» обыграл ХК «Сочи» в матче за пятое место на Sochi Hockey Open

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube