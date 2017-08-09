«Спартак» подтвердил расторжение контракта с Глазачевым

Московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» подтвердил расторжение контракта с форвардом Константином Глазачевым. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о данном решении московского клуба.

Нападающий Глазачев покинул «Спартак»

В сезоне-2016/17 Глазачев провёл за московскую команду 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 7 шайб и отдал 11 голевых передач. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги на счету игрока 415 матчей и 256 очков. Глазачев является чемпионом России в составе ярославского «Локомотива» в сезоне-2002/03.