Харитонов: «Торпедо» обновило свой стиль, всё это для болельщиков

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Виктор Харитонов высказался о новой форме команды.

«Мы всегда помним о том, что всё происходящее в хоккейном мире существует прежде всего для болельщиков. Именно поэтому мы стремимся радовать их не только игрой спортсменов непосредственно на льду, но и тем, что происходит вокруг хоккейной площадки. Каждый домашний матч мы стараемся превратить в настоящий праздник, чтобы болельщики стремились возвращаться в «Нагорный» снова и снова. И мы всегда ставим перед собой цель постоянно подогревать интерес к команде. Если в прошлом сезоне все мероприятия проходили под эгидой 70-летнего юбилея клуба, то знаковым событием будущего сезона станет обновление нашего стиля.

При этом мы понимаем, что нижегородцам полюбился логотип, с которым связаны 14 насыщенных и богатых на события лет клубной истории. Поэтому логотип команды не меняется. Мы презентуем дизайн новой формы и вводим в обращение новые элементы фирменного стиля. Уверен, что наша работа придётся по душе болельщикам и все вместе в новом сезоне мы будем двигаться к новым победам!» — сказал Хартинов корреспонденту «Чемпионата».