Нападающий «Нефтехимика» Никита Квартальнов переведён в ВХЛ в «Молот-Прикамье»

23-летний форвард «Нефтехимика» Никита Квартальнов, пропустивший Кубок президента Республики Казахстан, решением тренерского штаба нижнекамцев переведён в ВХЛ.

«Нападающий Никита Квартальнов имеет двусторонний контракт. Пока он не проходит в основной состав команды «Нефтехимик». Поэтому поехал в Пермь в клуб «Молот-Прикамье», с которым у нас заключён договор о спортивном сотрудничестве. Продолжит доказывать там, работать. Будем на него надеяться в будущем», — сказал главный тренер команды Андрей Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2016/17 Квартальнов провёл за нижнекамскую команду 27 матчей и набрал в них 4 очка. За ЦСКА на счету игрока 2 гола в 16 матчах. Также на счету форварда 4 матча в ВХЛ за «Звезду» и 0 очков.