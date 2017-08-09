Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, ранее возглавлявший «Барыс» и сборную Казахстана по хоккею, получил международный орден из рук заместителя председателя комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора службы специального назначения «А» КНБ РК генерал-лейтенанта Ануара Садыкулова.

Награда специалисту вручена за связь и добрые отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Также награду получил вице-президент Континентальной хоккейной лиги Георгий Кобылянский.

Андрей Назаров получил международный орден от КНБ Республики Казахстан Фото: «Чемпионат»