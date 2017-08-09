Бартулис: две игры – ноль голов, «Адмиралу» нужно выжимать из моментов максимум

Защитник «Адмирала» Оскар Бартулис подвёл итоги матча предсезонного турнира в Астане с «Давосом» (0:4).

Турнир в Астане: «Давос» впервые выиграл, «Адмирал» не забивает 2 матча кряду

«Самое неприятное – не забиваем. Две игры – ноль голов. При таком раскладе трудно выиграть матчи. Это самое главное, над чем надо работать. Вроде моменты есть, что-то получается, что-то – нет. Но нужно выжимать из них максимум, забивать. Плюс много пропустили. Хорошо, что идёт предсезонка, есть время поработать над ошибками.

Всем дают шанс, многие на просмотре. Это хорошо, но надо показывать лучшую игру. Многие ребята выходят свежие, но не всё получается. В плане нагрузок все в одинаковом положении. Может, у «Давоса» немного по-другому, а остальные команды работают в аналогичном режиме. Сейчас, конечно, нагрузок меньше, так как пошли игры. К сезону будем готовы», — передаёт слова Бартулиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.