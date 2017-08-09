Шестёркин, Чудинов, Барабанов и Мозякин признаны лучшими игроками турнира в Сочи

Стали известны лучшие игроки завершившегося предсезонного турнира Sochi Hockey Open, который закончился победой олимпийской сборной России. В финале команда Олега Браташа одолела петербургский СКА, отыгравшись по ходу встречи со счёта 1:3 и победив в серии буллитов — 4:3 Б.



Самым ценным хоккеистом турнира признан нападающий СКА Александр Барабанов. Лучшим вратарём признали Игоря Шестёркина, который выступал за олимпийскую сборную. Лучшим защитником стал Максим Чудинов, также игравший за сборную, а лучшим нападающим стал Сергея Мозякина.

СКА в серии буллитов проиграл олимпийской сборной России в финале турнира в Сочи