Гавриков: думал, что тренер «Коламбуса» Торторелла суровый, а мы шутки шутили

Защитник СКА Владислав Гавриков, выбранный на драфте 2015 года в 6-м раунде под общим 159-м номером «Коламбус Блю Джекетс», рассказал о своей летней поездке в США.

«Действительно, «Коламбус» звал меня весной к себе, но один нюанс — я уже был в расположении сборной, когда позвонили из «Коламбуса». Я ответил, что это уже невозможно. Никак изменить это было нельзя, шла подготовка к чемпионату мира.

Летом «Коламбус» позвал к себе в гости и показал, как всё устроено в команде. Впечатления отличные. Познакомился с городом, ареной, руководством, персоналом и с некоторыми русскими ребятами, кто был в тренировочном лагере. Сходили на ужин с генеральным менеджером и главным тренером.

Очень приятное впечатление осталось от общения с Джоном Тортореллой. Сколько видел его на лавке, думал, что он очень суровый тренер, который чересчур эмоционально себя ведёт, кричит. В жизни оказался простым, доброжелательным, шутки шутил.

Ждут ли меня по окончании контракта со СКА? Ещё рано об этом говорить, но они сказали, что как только я буду готов, то в «Коламбусе» меня ждут. Сейчас это так, а потом может всё поменяться. Нужно много работать, чтобы стать лучше, тогда уже имеет смысл возвращаться к этому разговору», — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Владиславом Гавриковым читайте завтра, 10 августа, на «Чемпионате».

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