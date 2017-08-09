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Витолиньш: СКА есть над чем работать, в сборной России все молодцы

9 августа 2017, среда. 18:05 Хоккей

Тренер СКА Харийс Витолиньш прокомментировал поражение в финале Sochi Hockey Open СКА от олимпийской сборной России со счётом 3:4 Б.

«Поздравляю олимпийскую сборную, ребята сыграли достойно. Игра была интересной, финал до конца, до буллитов. У СКА были ошибки, идёт подготовка к чемпионату, нам есть над чем работать. Связка Гусев — Карпов в первых играх, казалось, уже-уже проявит себя, сейчас немного сбавили, нужно ещё время, где-то усталость проявляется. Мы следили за всеми играми олимпийской сборной, ребята проявили характер, игра была содержательной против «Сочи», молодцы, что выстояли против Канады. Выделять никого не будем, все молодцы. Бились до конца сегодня и выиграли.

Гол Чудинова в ворота Коскинена из зоны защиты? Качества льда не очень хорошее, сегодня было немного хуже. Но, конечно, это не оправдывает Коскинена. Так бывает, шайба летела мимо, попала в ямку и изменила направление. Курьёзы бывают», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА в серии буллитов проиграл олимпийской сборной России в финале турнира в Сочи
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Олимпийская сборная России - хоккей ХК СКА Харийс Витолиньш
Новости. Хоккей
9 августа 2017, среда
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