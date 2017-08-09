Браташ: Григоренко был одним из лучших, положительно оцениваю его игру в Сочи

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги после победы над СКА (4:3 Б) в финале турнира в Сочи.



«В первую очередь хочется поблагодарить организаторов за такой прекрасный турнир. С таким составом участников и с такой организацией турнир может претендовать на статус лучшего в межсезонье. Наша команда немного перегорела в первом периоде из-за большого желания, особенно в зоне нападения. Было много неоправданного риска, который приводил к контратакам в наши ворота. В первом периоде мы могли пропустить больше. Потом выравняли игру, стали играть более правильно.



Ребята – молодцы, вытащили этот матч. Они с самого начала хотели выиграть, просто эмоции захлестнули в первом периоде. Игра Григоренко? Был одним из лучших в команде, положительно оцениваю его выступление», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

СКА в серии буллитов проиграл олимпийской сборной России в финале турнира в Сочи