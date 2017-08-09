Ткачёв: гол Чудинова завёл сборную России, но мы далеки от идеальной формы

Нападающий олимпийской сборной России Владимир Ткачёв прокомментировал победу в финале Sochi Hockey Open над СКА со счётом 4:3 Б.



«Неважно начали, забили первый гол и расслабились, из-за собственных ошибок пропустили голы. Хорошо, что сумели собраться и отыграться. Победа далась с трудом. Почему расслабились? Много факторов — то, что в Сочи играем, но, наверное, каждый понял, что мы хотим победить. СКА — непростой соперник, там играют все кандидаты в сборную. Матч действительно был очень важным. Гол Чудинова переломил ход игры? На самом деле, нам не везло до этого, этот гол завёл команду, и с хорошим настроением отправились на второй перерыв. Вся команда — молодцы, хорошо играли, особенно в третьем периоде.



Хотел бы продолжить играть с Галиевым дальше? Посмотрим, по ходу сезона очень часто ротация происходит. Обыграла бы эта сборная «Ак Барс»? Наверное, надо сделать турнир, где «Ак Барс» и олимпийская сборная будут выступать, тогда и посмотрим. Готова ли такая олимпийская сборная ехать в Корею? Сейчас сложно делать какие-то выводы, мы далеки от идеальной формы.



Матч с Канадой был одним из важнейших. В каком бы составе ни была Канада, её всегда важно обыгрывать, матчи всегда напряжённые, всегда битва. На такую встречу даже настраиваться не надо», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА в серии буллитов проиграл олимпийской сборной России в финале турнира в Сочи