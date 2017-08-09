М. Григоренко: хотел удивить Коскинена, а в звене с Капризовым ещё сыграем

Нападающий олимпийской сборной России Михаил Григоренко прокомментировал победу в финале Sochi Hockey Open СКА со счётом 4:3 Б.



«Буллиты тренировал. Коскинен — хороший, опытный вратарь, надо было его удивить. Вышел, получилось удачно. Ребята говорили, что у Коскинена в прошлом сезоне были проблемы с дальними бросками, поэтому так исполнил буллит. Думаю, он тоже удивился. Конечно, гол Чудинова в меньшинстве был очень важен, можно сказать, подарок, ребята взбодрились и вытащили игру.



Почему не забил на турнире? Забил же буллит! А на самом деле, были моменты, просто не получалось на завершении, в принципе моё звено сыграло неплохо, очки набрали. С Капризовым так и не поставили, но ничего страшного, сезон длинный, ещё сыграем вместе. С Фёдоровым и Любимовым играть здорово, вкатились и неплохо сыграли, взаимопонимание наладилось. Русского шансона в раздевалке в НХЛ не хватало, приятно русскую музыку слышать. Хоккей у нас получился раскрепощённым, много опасных моментов создавали», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА в серии буллитов проиграл олимпийской сборной России в финале турнира в Сочи