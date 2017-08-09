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Граборенко: многие думают, что в АХЛ играть просто, но это тяжёлая лига

9 августа 2017, среда. 19:13 Хоккей

Защитник «Нефтехимика» Роман Граборенко поделился воспоминаниями о своём выступлении в АХЛ.

«В НХЛ я сыграл всего один раз? Помню тот матч. Проиграли, но встреча получилась хорошей. Я долго ждал этого момента. Ранее у меня случилась травма. Если бы не она, то меня должны были поднять уже в ноябре. Но получилось так, что я набрал форму под конец сезона, тогда и получил шанс. Команда попала в плей-офф, надо было набирать очки. Меня и Сета Хелджесона вызвали в «Дэвилз», мы сыграли с ним в паре один матч. А затем обоих вернули в «Олбани».

Те, кто никогда не играл в АХЛ, думают, что всё просто. Но лига тяжёлая, высокого уровня. В ней выступает много молодых ребят, которых готовят для НХЛ. Есть и уже поигравшие в Национальной лиге», — рассказал Граборенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Граборенко: в АХЛ мне зарядили в голову, и я «уснул», очнулся в раздевалке
Игра с Кучеровым, Гусевым и Ожигановым, опыт АХЛ и знакомство с Назаровым – в интервью с защитником «Нефтехимика» Романом Граборенко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Нефтехимик Роман Граборенко
Новости. Хоккей
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