Граборенко: многие думают, что в АХЛ играть просто, но это тяжёлая лига

Защитник «Нефтехимика» Роман Граборенко поделился воспоминаниями о своём выступлении в АХЛ.
«В НХЛ я сыграл всего один раз? Помню тот матч. Проиграли, но встреча получилась хорошей. Я долго ждал этого момента. Ранее у меня случилась травма. Если бы не она, то меня должны были поднять уже в ноябре. Но получилось так, что я набрал форму под конец сезона, тогда и получил шанс. Команда попала в плей-офф, надо было набирать очки. Меня и Сета Хелджесона вызвали в «Дэвилз», мы сыграли с ним в паре один матч. А затем обоих вернули в «Олбани».
Те, кто никогда не играл в АХЛ, думают, что всё просто. Но лига тяжёлая, высокого уровня. В ней выступает много молодых ребят, которых готовят для НХЛ. Есть и уже поигравшие в Национальной лиге», — рассказал Граборенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.