Скабелка: сознательно выпустили Жукенова и Манукяна против хозяев турнира

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Барыса» (3:4) на предсезонном турнире в Астане.



«Перед собой мы всегда ставим две задачи: сыграть организованно и победить. Мы сознательно пошли на то, чтобы выпустить сегодня молодых ребят. Они много тренируются, но мало играют. График игр в Астане немного напряжённый, поэтому приходится устраивать ротацию, чтобы подойти к чемпионату свежими и в полной боевой готовности.



Не имеет значения, в каком звене вышли Жукенов и Манукян. У нас все звенья равные, везде надо лупиться за команду. То, что мы выпустили их в матче с «Барысом», не случайно. Это заполненные трибуны, мотивированный соперник. Помимо Жукенова и Манукяна могу отметить и Никиту Самохвалова, который сыграл мало, но уверенно. Жукенов сыграл так, как мы ждали. Он вышел, играл агрессивно, уверенно, не отбрасывался от шайбы, а контролировал её», — передаёт слова Скабелка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Барыс» победил «Авангард» на домашнем турнире в Казахстане