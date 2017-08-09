Е. Корешков: Доус вышел, забил, отдал – это вдохновило «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3) на предсезонном турнире в Астане.



«Играли против сильной команды. «Авангард» — топ-клуб КХЛ. За счёт терпения, самоотдачи и где-то героизма мы их одолели. Матчи проходят волнообразные. С «Нефтехимиком» сил не хватило, а к сегодняшнему матчу восстановились и сыграли собранно. Наш капитан Доус вышел, забил и пас отдал, что вдохновило команду. Все здорово отыграли.Что со Старченко, пока неизвестно, он отправился на обследование», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Барыс» победил «Авангард» на домашнем турнире в Казахстане