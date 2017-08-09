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Гаврус: минское «Динамо» планирует войти в сезон в хорошей форме

9 августа 2017, среда. 20:58 Хоккей

Нападающий минского «Динамо» Артур Гаврус рассказал о подготовке команды к новому сезону.

Думаю, мы приближаемся к оптимальным кондициям. Понятно, тяжёлая работа накладывает отпечаток прежде всего на психологию, на эмоциональное состояние. Но сейчас начнутся матчи — станет легче. Планируем в хорошей форме войти в чемпионат.

Как здоровье? Нога практически не беспокоит. Никаких болевых ощущений нет. Работаю в полную силу, готовлюсь к чемпионату наравне с остальными. Стараюсь как можно быстрее набрать лучшую форму", — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
9 августа 2017, среда
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