Гаврус: минское «Динамо» планирует войти в сезон в хорошей форме

Нападающий минского «Динамо» Артур Гаврус рассказал о подготовке команды к новому сезону.



Думаю, мы приближаемся к оптимальным кондициям. Понятно, тяжёлая работа накладывает отпечаток прежде всего на психологию, на эмоциональное состояние. Но сейчас начнутся матчи — станет легче. Планируем в хорошей форме войти в чемпионат.



Как здоровье? Нога практически не беспокоит. Никаких болевых ощущений нет. Работаю в полную силу, готовлюсь к чемпионату наравне с остальными. Стараюсь как можно быстрее набрать лучшую форму", — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Что даёт предсезонка? Как клубы КХЛ готовились и выступили в прошлом сезоне Умарк был лучшим бомбардиром, а Мозякин побил рекорды, ЦСКА не был таким непобедимым, как в сезоне.