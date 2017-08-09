«Металлург» Мг — сборная Канады: Рэймонд забил гол в стиле Микаэля Гранлунда

В матче магнитогорского «Металлурга» и сборной Канады в рамках матча за третье место на Sochi Hockey Open нападающий Мэйсон Рэймонд забил гол в третьем периоде, сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. 32-летний хоккеист забросил шайбу в ворота Василия Кошечкина в стиле финского форварда Микаэля Гранлунда, подняв игровой снаряд на клюшке и закинув его в верхний угол.



Шайба Гранлунда — гол, забитый финном в матче со сборной России на ЧМ-2016. Позже эта заброшенная шайба была увековечена на почтовой марке.



Посмотреть видео можно также в официальном «твиттере» КХЛ.

Олимпийская сборная готова к Корее, а Канада — нет? Итоги турнира в Сочи Сборная России обыграла в финале СКА, устроила битву с Канадой и влюбила в себя сочинскую публику — итоги Sochi Hockey Open.