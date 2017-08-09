Матерухин: смысл требований Дуайера уловили, нужно отработать взаимодействие

Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин рассказал о нагрузках на игроков перед сезоном.



«Стало ли легче после месяца предсезонки? Нет, только тяжелее. С самого начала работали практически в одном и том же режиме: по два занятия в день. Тренеры спуску не давали.



Когда было сложнее — год назад или сейчас? Наверное, всё-таки сейчас. Но мы близки к пониманию всех требований Дуайера. Смысл уже уловили — осталось отработать взаимодействия, почувствовать друг друга, отточить комбинации. Постараемся сделать это в Риге, чтобы к старту сезона подойди в оптимальной форме», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Что даёт предсезонка? Как клубы КХЛ готовились и выступили в прошлом сезоне Умарк был лучшим бомбардиром, а Мозякин побил рекорды, ЦСКА не был таким непобедимым, как в сезоне.