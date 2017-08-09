Рэймонд: первый раз забил гол в стиле Гранлунда, на тренировках пробовал финт

Нападающий сборной Канады Мэйсон Рэймонд прокомментировал победу в матче за третье место на Sochi Hockey Open над магнитогорским «Металлургом» 3:1, а также свой гол в стиле Микаэля Гранлунда.



«Понравилось так забивать, на тренировках пробовал этот финт, в игре ни разу так не забивал. Такие голы видел и в Мичигане, и много, где ещё. Любой игрок мечтает оказаться на Олимпиаде, мы все работаем. Очень надеюсь, что получу ещё шанс в сборной Канаде. Я не могу повлиять на решение игроков НХЛ ехать или не ехать на Олимпийские игры. Моё дело — работать. Я не буду плакать, если вдруг энхаэловцы всё-такие поедут в Корею.

Когда я решил переехать в Европу, клубы КХЛ проявляли ко мне интерес. В прошлом году было предложение, но я решил остаться в Швейцарии», — передаёт слова Рэймонда корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» КХЛ.