«Ванкувер» заключил новый контракт с Брендоном Гоунсом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» и нападающий Брендон Гоунс заключили новый контракт, информирует NBC Sports. Соглашение является односторонним и подписано на двухлетний срок, зарплата игрока будет составлять около $ 750 тыс. за сезон.



23-летний хоккеист был выбран «Ванкувером» в первом раунде драфта 2013 года. В прошедшем сезоне Гоунс принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт пять результативных передач.



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