Доус: «Барысу» нужны для победы все четыре звена

Нападающий «Барыса» Найджел Доус подвёл итоги после победы в матче с «Авангардом» (4:3).



«Вся команда была быстрее, становимся увереннее. Это всего третья игра. Первые два матча мы пытались вернуться к привычным скоростям. Всё-таки пять месяцев не были на площадке. Это занимает время. Но мы хорошо показали себя сегодня в матче против сильного соперника.



Нам нужны все четыре звена для победы. Важно, чтобы каждый играл отлично и каждый контролировал игру. Тогда будут и голы, и очки. Ввести шайбу в зону, держать её, создавать атаки и реализовывать моменты — всё это будет. У нас хороший старт, пройдена лишь половина пути, но я вижу много позитивного», — цитирует Доуса Sports.kz.

«Барыс» победил «Авангард» на домашнем турнире в Казахстане