Гавриков: матчи с «Локомотивом» сто процентов будут принципиальными

Защитник СКА Владислав Гавриков, перешедший этим летом из ярославского «Локомотива», рассказал о целях на новый сезон.

«Матчи с «Локомотивом» сто процентов будут принципиальными. Готов, что ярославские болельщики могут на меня обидеться. У каждого своё мнение, я здесь ничего не могу сделать. Пусть каждый делает то, что хочет.

Сейчас на каждый матч надо настраиваться очень серьёзно. Ничего нет необычного в том, что на СКА по-особенному выходят соперники. Нам самим нужно на каждый матч настраиваться, чтобы быть в порядке.

Личные цели на сезон — попасть на Олимпиаду и дальше выиграть Кубок Гагарина. Первоочередная задача — попасть на игры в Корею, но сделать это не так просто. Есть много ребят, которые претендует на места в сборной. Но естественно, если попадаешь на Олимпиаду, то только золото», — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Владиславом Гавриковым читайте сегодня на «Чемпионате.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».