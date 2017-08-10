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Назаров: сборная Казахстана прошла трудный этап смены поколений

10 августа 2017, четверг. 09:37 Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями после получения ордена от Республики Казахстан и высказал мнение о ситуации с казахстанским хоккеем.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить за оказанные мне честь и доверие руководителя федерации хоккея Казахстана Аскара Узукпаевича Мамина, генерала-лейтенанта Ануара Садыкулова, всех руководителей „Барыса“. Также орден был вручён вице-президенту КХЛ Георгию Кобылянскому, что в очередной раз подтверждает высокую значимость проекта КХЛ для казахстанского хоккея в целом.

На мой взгляд, хоккейный Казахстан и национальная сборная страны уже прошли самый трудный этап смены поколений, когда был исчерпан потенциал ещё советской школы хоккея. Кстати, этот этап объективно проходят все государства бывшего Советского Союза, и, наверное, даже Россия здесь не исключение. Потенциал сборной Казахстана проявился, в частности, на чемпионате мира в Москве-2016, когда национальная команда победила швейцарцев и в матче-триллере практически на равных сражалась с россиянами. Так что хоккей в Республике, учитывая большое внимание властей и федерации, будет только набирать популярность», — цитирует Назарова Russia-Hockey.ru.

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Игра с Кучеровым, Гусевым и Ожигановым, опыт АХЛ и знакомство с Назаровым – в интервью с защитником «Нефтехимика» Романом Граборенко.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Казахстана — Хоккей ХК Нефтехимик Андрей Назаров
Новости. Хоккей
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