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Барулин: в НХЛ тебе никто не даст шанс, а у нас легионерам и переводчика дают

10 августа 2017, четверг. 11:42 Хоккей

Вратарь ХК «Сочи»Константин Барулин поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

«Лимит на легионеров? Смотря к чему мы стремимся. Не было лимита на легионеров, то приглашают штрейкбрехеров, дают им денег, а они ничем не лучше наших ребят. Если мы стремимся усилить лигу, то приглашайте тогда достойных легионеров. В НХЛ же тебе никто не даст шанс, русский хоккеист должен быть на две головы выше, чтобы попасть в состав. А здесь легионерам и переводчика, и всё остальное», — приводит слова Барулина «Спорт FM».

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Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
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ХК Сочи Константин Барулин
Новости. Хоккей
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