Барулин: в НХЛ тебе никто не даст шанс, а у нас легионерам и переводчика дают

Вратарь ХК «Сочи»Константин Барулин поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.



«Лимит на легионеров? Смотря к чему мы стремимся. Не было лимита на легионеров, то приглашают штрейкбрехеров, дают им денег, а они ничем не лучше наших ребят. Если мы стремимся усилить лигу, то приглашайте тогда достойных легионеров. В НХЛ же тебе никто не даст шанс, русский хоккеист должен быть на две головы выше, чтобы попасть в состав. А здесь легионерам и переводчика, и всё остальное», — приводит слова Барулина «Спорт FM».

Олимпийская сборная готова к Корее, а Канада — нет? Итоги турнира в Сочи Сборная России обыграла в финале СКА, устроила битву с Канадой и влюбила в себя сочинскую публику — итоги Sochi Hockey Open.