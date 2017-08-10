Ягр: не знаю, где продолжу карьеру, интерес есть у пары команд НХЛ

Нападающий Яромир Ягр рассказал, что ведёт переговоры с двумя клубами НХЛ, пошутив, что также может перейти в чешский клуб «Кладно». Отметим, что владельцем «Кладно» является сам хоккеист.



«Самые серьёзные переговоры у меня с „Кладно“. Потому что у „Кладно“ умный владелец, который знает, чего хочет.



Нет, правда, у меня нет ответа на вопрос о моём будущем. Я оставил это всё на своего агента. Пара команд НХЛ проявляет ко мне интерес, но ничего конкретного», — приводит слова Ягра официальный сайт лиги.

На горящем стуле. Генменеджеры НХЛ, которых могут уволить Генеральных менеджеров меняют не так часто, как тренеров, но и такие отставки иногда бывают. С кем из клубных боссов НХЛ могут попрощаться?