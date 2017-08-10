Крейг Рэмзи назначен новым главным тренером сборной Словакии

Новым главным тренером сборной Словакии стал Крейг Рэмзи, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Словакии. В тренерский штаб 66-летнего Рэмзи войдут канадский специалист Глен Хэнлон и чешский тренер Владимир Вуйтек.



Во времена игровой карьеры Рэмзи играл на позиции нападающего за клуб «Баффало Сэйбрз». Позже работал главным тренером и ассистентом в нескольких клубах Национальной хоккейной лиги, в том числе «Баффало Сэйбрз», «Флориде Пантерз», «Оттаве Сенаторз», «Филадельфии Флайерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и ещё нескольких командах.

Олимпийская сборная готова к Корее, а Канада — нет? Итоги турнира в Сочи Сборная России обыграла в финале СКА, устроила битву с Канадой и влюбила в себя сочинскую публику — итоги Sochi Hockey Open.