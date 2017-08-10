Кобылянский: постараемся сделать турнир в Астане более представительным

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский поделился мнением о Кубке президента Республики Казахстан.



«Я прибыл в Астану также и для того, чтобы посетить турнир на кубок президента. В этом сезоне он получается особенным, ведь впервые в официальном предсезонном турнире КХЛ участвует европейская команда – «Давос». Обычно клубы КХЛ выезжают в Европу, а сейчас швейцарский клуб участвует в турнире вместе с сильнейшими командами Восточной конференции. Это присутствие европейских клубов будет продолжаться и расширяться. Это вписывается в рамки нашей семилетней стратегии по продвижению КХЛ на запад и на восток. В следующем году постараемся сделать турнир в Астане более представительным», — цитирует Кобылянского официальный сайт «Барыса».

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