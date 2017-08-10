«Югра» расторгла контракт с нападающим Алексеевым

Ханты-мансийская «Югра» по соглашению сторон расторгла соглашение с нападающим Андреем Алексеевым, информирует официальный сайт команды.



Андрей Алексеев пришёл в ханты-мансийский клуб 15 декабря 2016 года, за клуб провёл 19 игр, набрал 10 (6+4) очков.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний хоккеист принял участие в 109 матчах за «Югру» и екатеринбургский «Автомобилист», записав на свой счёт 20 (9+11) результативных баллов при показателе полезности "-19" и 47 минутах штрафного времени.