Из-за наложения турниров «Трактор» сыграет с «Магниткой» молодёжью

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев рассказал, в каком составе челябинская команда отправится на первый матч мемориала Ромазана с магнитогорским «Металлургом».



«Оба турнира, как в Астане, так и Магнитогорске, очень важны для «Трактора». Мы благодарим организаторов за приглашение. Но турниры немного накладываются друг на друга. Наш последний матч на Кубке президента Республики Казахстан – 11 августа, поздно вечером, а уже меньше чем через день – матч с «Металлургом». Поэтому мы приняли решение выйти из этой ситуации следующим образом: на первый матч в Магнитогорске мы выставим молодёжный состав. В него войдут пять-семь человек из того состава, который работал в Паюлахти и Астане, а также три пятёрки из «Челмета». Уже вернулся из олимпийской сборной России Владислав Сухачёв, который сыграет в матче с «Магниткой» в качестве первого номера. Руководить командой в этом матче будет главный тренер «Челмета» Олег Давыдов.



Два других матча мемориала Ромазана «Трактор» сыграет основным составом и под руководством тренерского штаба Анвара Гатиятулина. Команда приедет в Магнитогорск 14 августа, в день игры с «Сибирью», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Что даёт предсезонка? Как клубы КХЛ готовились и выступили в прошлом сезоне Умарк был лучшим бомбардиром, а Мозякин побил рекорды, ЦСКА не был таким непобедимым, как в сезоне.