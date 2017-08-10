Ни-Ли: «Спартак» проверит свой резерв на Кубке мэра Москвы

Спортивный директор московского «Спартака» Павел Ни-Ли прокомментировал цели своей команды на ближайший Кубок мэра Москвы.



«Очень приятно участвовать в этом турнире, значимый для любого клуба. Мы рассматриваем его как заключительный этап подготовки, все команды нашей системы сейчас в Москве. Мы воспользуемся шансом посмотреть, насколько наш резерв соответствует команде КХЛ», — передаёт слова Ни-Ли корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



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