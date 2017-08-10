Назаров: выигрывать в концовках «Нефтехимику» помогает работа и везение

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги после победы над «Авангардом» (3:2) на предсезонном турнире в Казахстане.



«Да, «Нефтехимик» опять выиграл концовку. Здесь нам помогает работа и везение. Я рад, что ребята нашли в себе силы. Это была четвёртая игра за пятый день. Тяжело и морально, и физически. Все уже устали, хотят домой. Попросил команду сыграть просто. На мой взгляд, матч получился. «Авангард» понравился, хорошая команда. Мы рады, что на турнире в Астане такие сильные спарринги.



Основной задачей «Нефтехимика» на лето была отметка в 50% выигранных матчей. Получится выиграть Кубок президента Казахстана — хорошо. Рад, что ребята выполняют установку», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Нефтехимик» одолел «Авангард» на турнире в Астане