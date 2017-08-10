Есмантович: сейчас Капризов простой хоккеист, пусть доказывает звёздность

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с форвардом Кириллом Капризовым.



«Любимов, Нестеров, Окулов, Кузьменко, Шалунов, Шумаков, какое из них не значимое подписание? Не надо из хоккеистов делать идолов, Капризова в ЦСКА ещё не увидели, звезда он для вас, сейчас он простой российский хоккеист, пусть доказывает свою звёздность. Не стал бы петь дифирамбы, спорт — гибкая вещь.



Тесты, которые показали «сборники» в Сочи, выше оценки «хорошо», ближе к оценке «отлично». По прессе тренерского корпуса отзывы слышал пока только о Григоренко. Мне как руководителю клуба все ребята понравились», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.



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Капризов подписал новый контракт с ЦСКА на три года