Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) на турнире в Астане.



«Не знаю, повлияло ли на результат то, что мы вчера играли вечерний матч. Восстановление было коротким. Поспали, отдохнули, ничего страшного. Не сказал бы, что «Нефтехимик» самая сильная команда на турнире. Все здесь в Астане примерно одинакового уровня. Мы играем в систему, все знают, что делать. Все ребята должны уметь играть со всеми. Мы должны привыкать к этому. Смена сочетаний — не оправдание. Все мои голы здесь были совершенно разными. Стараюсь выполнять установку тренера. На каждую игру выхожу с мыслью, что нужно забить и победить», — передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Нефтехимик» одолел «Авангард» на турнире в Астане