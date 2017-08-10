Марков: не нужно ставить меня выше остальных, в КХЛ хороший уровень

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков рассказал об отличиях между тренировками в КХЛ и НХЛ.



«Как оцениваю уровень партнёров? Во-первых, не нужно меня ставить выше остальных. Считаю, что в КХЛ хороший уровень игроков, много мастеров. «Ак Барс» всегда был на хорошем счету, ставил перед собой высокие задачи, поэтому здесь собрались мастеровитые ребята.



Разница между тренировками в НХЛ и КХЛ? Если взять ледовые тренировки, то много одинаковых упражнений, разница только в размерах площадки. Летом, когда я готовился к сезону, тренировался по российской методике, чтобы быстрее адаптироваться», — цитирует игрока «Спорт Бизнес Online».

Что даёт предсезонка? Как клубы КХЛ готовились и выступили в прошлом сезоне Умарк был лучшим бомбардиром, а Мозякин побил рекорды, ЦСКА не был таким непобедимым, как в сезоне.