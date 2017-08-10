Кугрышев: «Авангард» остаётся топ-клубом, не считаю обмен из ЦСКА понижением

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Кугрышев, перешедший в межсезонье из ЦСКА, рассказал об обмене и своей роли в новом клубе.



«Как понижение этот переход я точно не рассматриваю. «Авангард» всегда был и остаётся топ-клубом. Да, результаты последних лет – это не то, чего ждут болельщики. Они явно не готовы к тому, что их любимая команда каждый год вылетает после первого или второго раунда. В Омске все соскучились по победам. Для меня это хороший стимул.



Я не согласен, что в «Авангарде» мало снайперов. Есть как иностранцы, так и русские ребята, которые на протяжении всей карьеры отличались высокой результативностью. Тем не менее я чувствую, что от меня здесь ждут голов. Я и сам от себя этого жду. Хочется внести свой вклад в успехи команды», — сказал Кугрышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



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Полностью интервью с Кугрышевым читайте на «Чемпионате» сегодня в 19:00.