Дмитрий Ерыкалов и Павел Панышев провели эфир в хоккейной группе «Чемпионата»

Хоккейные обозреватели «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов и Павел Панышев в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» отвечают на вопросы читателей.



Трансляция проходит в хоккейном сообществе «Чемпионата». Журналисты обсуждают трансферные новости, предсезонные турниры, предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги и другие события в мире хоккея.



Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях или писать их в прямой эфир.



Увидеть трансляцию также можно по ссылке.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»